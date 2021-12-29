台北市大稻埕商圈危老改建正夯，近年已有11案、土地面積超過2000坪參與危老改建，據實價登錄顯示，塔城街一處老舊布匹老店，土地約40.23坪日前以1.46億元成交，換算每坪成交單價達362萬元，土地價格反映危老的容積獎勵後的價值，由於危老改建投入者眾，也大幅推高地價。

大同區為台北市早期發展區，受惠軸線翻轉西區再生題材，加上危老政策允許小規模基地改建，是台北市危老改建的熱門行政區，大同區危老改建主要分布在包括大稻埕商圈、延三夜市周邊、大龍峒商圈、後火車站商圈等地。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，大稻埕早年商貿繁榮，區域內有許多歷史古蹟，也是台北市茶行、布行、中藥材行、南北乾貨店家聚集地，近年已經發展成為人文觀光商圈。內區土地多為商業區，建物多為老舊透天、平房等，在政策鼓勵、房價上漲與建物改建迫切等因素匯集下，帶動大同區成為北市危老改建熱區。

由於區域內土地多屬於特定商業區，使用強度高，受惠危老改建可再爭取高額的容積獎勵，危老改建案迄今至少已有11案核准通過。目前已核准的11案中，最大基地面積為民生西路案的668坪，不過也有四案基地面積在百坪以下。

值得注意的是，大稻埕商圈危老改建熱絡，也帶動區域內能夠改建的透天厝地價翻揚，最新交易的塔城街老透天厝，土地容積率為560％，換算成交價格土地每坪362.9萬元，較鄰近地價單價高出百萬，也反映未來取得危老的容積獎勵後價值。