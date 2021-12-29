抗議強制打兩劑疫苗才准上工 楊志良赴監院檢舉陳時中違憲

中央流行疫情指揮中心日前宣布，明年元旦起，部分工作場域人員要求完整接種2劑疫苗，前衛生署長楊志良今前往監察院陳情，指控該政策「嚴重違憲」，要求監院予以糾舉，凍結此行政命令。

楊志良指出，中華民國從來沒有強制百姓打疫苗，民眾在醫療方面有幾項基本重要的權利，包括WHO世界衛生組織及我國《病人自主權利法》都有規定，有知的權利、選擇的權利、參與的權利，如今衛福部破壞這項法律規定。

他表示，這項命令除違反法律外，另也有違憲的問題，如軍人未施打疫苗不能回軍營，未打疫苗的教師不能去學校教學生，這些都讓人民依《憲法》受到保障的的生存權、工作權遭到嚴重威脅，而陳時中公然侵害人民基本自由與權利，應受刑事及民事的追訴。

楊志良認為，目前市面上所有的新冠疫苗，都是以EUA（緊急使用授權）上市使用，並非一般獲證明合格的疫苗，特別是高端疫苗更是莫名其妙，根本是蔡政府在炒作，而有上千人施打疫苗產生嚴重不良副作用，如今還要強制施打非常不合理，「這政府從來沒有讀過憲法」。