馮媛甄表示顧小孩有時會情緒差。（TVBS提供）

主持人Melody（左）分享照顧第1胎的趣事。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》邀請新手爸爸黃靖倫分享「初為人父的喜悅與煩惱」。主持人Melody說第一胎剛出生時，都希望給他最好的，女兒才3個月大就帶她去游泳，媽媽要扶著嬰兒的脖子，由老師帶領嬰兒在水中晃，結果Melody老公一句話：「這在家裡的浴缸就可以晃了。」讓她頓時崩潰哭說：「我只是為小孩好，我穿得這麼邋遢，你還不讓我花錢上課。」現在回想起來，覺得當時真的花了很多冤旺錢。

黃靖倫育有1歲3個月的兒子，透露兒子是小惡魔，但回家一聽到兒子哭聲就想崩潰，原因是兒子出生的時候正在拍8點檔《女力報到》，須要趕戲、時間急迫性強，拍戲若一直NG壓力會很大，因此他回家都會狂K劇本。

誰知小孩從月子中心回家後每2小時哭1次，黃靖倫上網查資料得知5個月後會好轉，但5個月過去，小孩還是狂哭。老婆怕打擾到他工作，選擇分房睡，但「小孩的哭聲穿透力超強，就算戴耳塞還是聽得一清二楚」。丈母娘為解決問題一度拿小孩衣服去收驚，直到保母告訴黃靖倫：「小孩很乖，都可以睡過夜，沒什麼問題」，才發現「原來孩子會欺負爸媽」。

嬌妻團成員馮媛甄聽了表示，其實每個媽媽都有辦法哄小孩，只是看願不願意或視當天心情，「當媽媽心情好時，小孩哭一聲，就會馬上去安撫，怕打擾到老公，但只要心情一不好，除了讓小孩哭一陣子還會對還會對老公發脾氣」。身為3寶媽的朱芯儀附和，「這就是媽媽的訊號」，要告訴老公：「媽媽累了，希望有人可以救我們。」《11點熱吵店》每周一至周五晚11點在TVBS歡樂台 42頻道播出。