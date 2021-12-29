為了持續照護撿拾資收物為生的資收個體戶，環保署將資收關懷計畫每人每月補助上限5000元，延長至明年12月31日為止，讓經濟相對弱勢資收個體戶在疫情期間能維持三餐溫飽的基本生活條件。

因國內新冠疫情，為減緩疫情對弱勢資收個體戶衝擊，環保署原本去年5月1日起至2021年12月31日將每人每月補助上限由原本3500元提高至5000元，並提供多項防護用品與媒合資收個體戶至自助餐回收分類紙餐具，讓資收個體戶在安全防疫情況下，又得以維持基本生計。

據統計，2019年補助了3444人次，補助700萬餘元；2020年則補助2萬936人次，補助金額為7800萬餘元；今年截至11月止，計補助2萬114人次，補助金額為8739萬餘元，明年則規劃補助2萬2812人次，預計補助金額約1億2千6百萬元。

環保署除了將資收關懷計畫補助每人每月上限5000元延長至明年12月31日外，未來將與各地方政府合作，研議給予資收個體戶於工作時，提供意外發生時保障支援，並針對特殊個案提供更多協助，例如資收物回收堆置的環境清潔、消毒及輔導減容分類等服務，以提升個體戶維持良好環境形象。