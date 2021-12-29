桃園市的運動小將於全國總統盃曲棍球錦標賽、第18屆總統盃全國溜冰錦標賽獲得佳績，有8校共135位選手獲獎，市府頒發獎勵金及加菜金計16萬元，鼓勵小選手繼續創造好成績。

教育局表示，110年全國總統盃曲棍球錦標賽於10月29日至11月7日，在南投縣竹山高中展開為期2周的賽程，桃園市三級學校表現亮眼，祥安國小拿下國小男子甲組及乙組雙料冠軍，武漢國小在國小男子甲組及乙組都獲亞軍；平南國中率隊搶下國中男子14歲組冠軍及國中男子16歲組亞軍，凌雲國中更以全勝之姿一舉拿下國中男子16歲組及國中女子組雙料冠軍，再創該校隊史新紀錄。

另外高中部分，龍潭高中及永平工商分別榮獲高中女子組冠軍及高中男子組季軍。凌雲國中體育組長陳美貞指出，龍潭高中參賽隊伍中有4位球員是凌雲國中的學生跨組與龍潭高中組隊參賽，這次賽事開放讓同縣市的國中女球員能跨組報名，讓幾位選手先去高中組的比賽中磨練是很好的學習機會，也很開心這4位選手有發揮出最佳狀態，協助龍潭高中拿下佳績。

110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽在竹北國民運動中心盛大舉辦，共有36組隊伍報名參賽，南勢國小在曲棍球組的比賽勇奪冠軍。隊長林友捷及副隊長羅祐翔，平時在學校認真帶領學弟、妹練習，晚上更到球館加強訓練，南勢國小主任陳俊銘說，這次比賽拿下冠軍對小球員來說是一個很大的鼓勵，希望學生們能繼續加油。

教育局表示，曲棍球及溜冰都是桃園市體育發展重點項目之一，不論是草地曲棍球或是溜冰曲棍球，皆屬體、技、心、戰高度結合的運動，可說是一項高難度運動，雖然全中運沒有這項比賽項目，但全國運動會有，即便該運動項目較為小眾，不過學生表現亮眼，凌雲國中選手尤其出色，會持續培養運動小將為桃園爭光。