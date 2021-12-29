彰化田中的華新創意生活館近日內部重新整修大改裝，空間更具科技未來感。（謝瓊雲攝）

彰化田中的華新創意生活館近日內部重新整修大改裝，空間更具科技未來感。（謝瓊雲攝）

彰化田中的華新創意生活館近日內部重新整修大改裝，空間更具科技未來感。（謝瓊雲攝）

彰化田中的華新創意生活館近日內部重新整修大改裝，空間更具科技未來感。（謝瓊雲攝）

彰化田中的華新創意生活館近日內部重新整修大改裝，空間更具科技未來感。（謝瓊雲攝）

屢屢榮獲國家精品獎、發明獎的口罩國家隊華新醫材，在田中打造亞洲首座創新口罩主題的觀光工廠，卻因疫情遊客人潮銳減、遊覽車更是一度瞬間歸零，近日重新大改裝，不只賣口罩，也賣起蛋黃酥。（謝瓊雲攝）

口罩國家隊華新醫材集團7年前在彰化田中成立華新創意生活館，打造亞洲首座以創新口罩為主題的觀光工廠，受疫情影響遊客人潮銳減，今年9月緩步解封後，內部進行大規模改造裝修，不只賣口罩，還引進人氣菠蘿酥皮蛋黃酥，搶攻國旅和伴手禮商機。

華新醫材集團董事長鄭永柱，投入醫用手套、口罩和敷料等醫材生產逾40年，為了做出市場區隔並外銷歐美日等國家，推出許多創新機能口罩，如吸食吹哨、氣密、鑽石型等，不只阻隔病毒、還可防空汙霧霾，屢屢榮獲國家精品獎與發明獎；去年更大手筆引進熔噴布、耳帶等產線，建立一條龍生產線，近日他再度榮獲第一屆臺灣之光百業菁英獎的國家口罩菁英獎。

去年新冠疫情爆發初期，觀光工廠外一度天天大排長龍，引爆排隊搶購口罩人龍，如今抗疫變成長期抗戰，觀光工廠營運大受衝擊，遊覽車參訪也瞬間歸零，今年9月逐步解封後，為了搶攻疫後國旅、振興五倍卷商機，觀光工廠內部進行大規模改造裝修。

內部改裝後空間充滿科技未來感，令人耳目一新，有各種互動拍照打卡區、空汙知識館、多媒體互動區，還可戴上VR裝置親身感受虛擬實境的口罩產線製程；連原本只提供鬆餅飲料的戶外輕食區，近日也引進人氣蛋黃酥搶攻伴手禮市場。

鄭永柱表示，自己也很喜歡吃蛋黃酥，幾經比較決定直接引進加盟，由專業師傅進駐教學半個月，正式開幕後11月還在周末舉辦多場嘗鮮試吃會，剛出爐的蛋黃酥香氣四溢，頗受好評。

他說，過去這2年來台灣防疫十分成功，名列全球優等生，都是全民和政府相互配合的功勞，身為口罩國家隊成員也感到與有榮焉，除了繼續加油，明年元月他還將率領同仁在觀光工廠內，打造世界最大的口罩，挑戰金氏世界紀錄，請大家拭目以待。