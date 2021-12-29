台電 、中油、中鋼捐助壽山動物園改建經費，各6000萬至8000萬元不等，外界質疑獨厚高雄，陳其邁則反駁國營事業回饋制度行之有年。對此台中市長盧秀燕不以為然表示，高雄拿到的是回饋金以外「額外的建設經費」，若獨厚高雄，其他21個縣市「會有非常嚴重的被剝奪感」，應該每個縣市都要雨露均霑。

盧秀燕今天下午出席「大雅區十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」開工典禮，會後媒體詢問陳其邁行文國營事業拿到壽山動物園改建經費，市長是否羨慕？

盧秀燕表示，國營事業會給地方建設經費，大多是法定的回饋金，台中市政府確實也有法定回饋金。若只有高雄拿得到回饋金以外「額外的建設經費」，其他縣市非常羨慕，也會有非常嚴重的被剝奪感，希望能夠雨露均霑。

盧秀燕強調，在回饋金以外，國營事業若要補助地方建設經費，每個縣市都要公平辦理。她現場向在旁的立委楊瓊瓔「陳情」，表示，國營事業若要分配回饋金以外的額外建設經費，應該每個縣市都要照顧。

至於陳其邁舉台中市為例，去年獲得台電3.6億元補助。盧秀燕解釋，台電3.6億元就是法定的回饋金，發多少電就依一定比例的回饋金，但高雄壽山動物園經費並非法定回饋金，是額外拿到的，希望每個縣市都要補助辦理。

盧秀燕再次強調，國應事業的經費都是來自於全民納稅，要補助的話應該全國22個縣市都要公平辦理。