北京方迪經濟發展研究院、中關村創新發展研究院今（29）日發布《中關村指數2021報告》。報告指出，2020年，中關村示範區新設立科技型企業2.6萬家，企業獲得風險投資280.8億美元。中關村示範區平均每天新設立科技型企業72家，創業活動保持高活躍度。

北京中關村科技園是大陸第一個國家級高新技術產業開發區。第一財經報導，該《報告》稱，2020年在新冠疫情全球大流行、世界經濟整體低迷的背景下，中關村示範區「新設企業數量」和「企業獲得風險投資額」兩大創業風向標指標依舊表現亮眼。

目前，在積體電路領域，中關村示範區已設立企業730餘家，覆蓋IC設計、製造、封裝、測試以及配套裝備與材料全鏈條；在醫藥健康領域，圍繞藥物與疫苗研發、醫療檢測、基因治療等熱點方向，示範區設立企業超過千家；碳中和領域的相關企業也已超過2000家，覆蓋了從前端能源替代、中端節能減排、後端迴圈利用到技術固碳與生態固碳的全領域。

資料顯示，截至2020年底，中關村示範區擁有國家級科技企業孵化器63個，國家級眾創空間118個，硬科技孵化器42家。2020年示範區孵化機構在孵企業數6677家，累計成熟企業數量1萬2094家。硬科技初創企業加速成長，一批聚焦關鍵核心技術、前沿領域的初創企業成立不足一年便獲得風險投資，成長為獨角獸企業。

北京市社會科學院原副院長趙弘研究員在發佈會上表示，中關村是北京落實創新驅動發展戰略的重要載體，在國家高新區乃至全大陸處於領先地位。

統計資料顯示，2020年示範區有億元(人民幣，下同)以上企業3991家，上市企業中千億企業14家，估值超百億美元的超級獨角獸企業4家。

2020年中關村示範區實現增加值1兆1308.2億元，年增8.4％，占北京市地區生產總值的比重達到31.3％；實現總收入7兆2276.4億元，年增長8.8％，占全大陸高新區總收入1／6。