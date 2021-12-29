證券分析師林鈺凱表示，台股加權指數12月屢屢刷新歷史新高，但由於操作難度的提升，使得許多散戶在下半年獲利不如預期，在歷史新高行情，卻造成嚴重的虧損。

正因為散戶對台股的參與率在今年上半年達到頂峰，並於下半年持續走下坡，反而也就讓外資、投信等主力，在這種量能緊縮的環境中，得以更容易地控制籌碼，並將台股帶向「更高的地方」，使台股大盤得已連續四個交易日改寫歷史新高。

台股近期屢創新高，多數散戶不敢追高，也就導致台股在這波連續創新高的過程中，量能始終不繼。不過，惟當市場上多數散戶錯過12月的尾聲及1月的走強後，就可能會在明年的2月陸續回歸，將台股整體行情在農曆年過後推上頂峰。因此，作為「聰明的投資人」，現階段反而是介入股市最好的契機，大可以把握良機「現在就進場」。

個股方面，本周納入投資組合的立凱-KY，股價29日漲多壓回、下挫逾3％，惟仍力守5日均線之上，後續仍有望維持強者恆強態勢。

展望後市，國內11月外銷訂單數據都已揭示，台股現階段擁有史上最強的基本面，加上美股屢攀新高峰，也印證了台股目前的位階仍不算高，因此，台股史上最強封關行情，已經勢在必行。