華城電機旗下華城電能看好台灣電動車市場未來將蔚為市場主流，提前卡位布局，29日宣布，以自有品牌EVALUE與燦坤攜手合作，在台中燦坤五權店賣場開設全台首座3C賣場停車場提供DC快充服務站，車主等待充電期間，可在燦坤3C賣場挑選3C家電，燦坤可為電動車客戶提供充電服務，以提升服務品質，創造雙贏。

華城電能宣布，華城電能與3C通路大廠燦坤合作在台中燦坤3C五權店賣場停車場設置DC充電樁，29日正式啟用，提供DC 120KW直流充電樁，可同時支援CHAdeMO及CCS1充電介面為電動車充電，並提供轉接頭供特斯拉使用。除台中燦坤五權店之外，EVALUE也與燦坤計畫在北、中、南燦坤賣場增設充電站，結合消費者日常3C家電採買需求，提供車主更便利、停車即充電的優質體驗。

華城電能指出，台中燦坤五權店充電服務費每度12元，免收停車費用，但為歡慶燦坤首站EVALUE充電站啟用，即日起至2022年2月6日五權店優惠車主充電每度電收費7元。而為迎接2022年到來，燦坤也祭出跨年家電舊換新活動，元旦連假購買指定品牌螢幕，市價5999元32吋液晶螢幕只要「1元」，還有多項促銷活動。

華城電能指出，EVALUE在全台建置公開營運型總計148座AC電動車充電樁、11座DC充電站，服務站點持續增加中。華城電能看好國內電動車掛牌數不斷提升，市場需求快速成長，為提供車主更友善、便利的電動車充電網絡，華城電能積極在全台拓展充電據點，包括南港軟體園區、新竹科學園區、嘉義耐斯王子大飯店、高雄漢神百貨、屏東墾丁統一渡假村等，與不同場域類型業者合作提供充電服務。

華城電能執行長許逸晟表示，華城著眼於電動車發展，華城電能的計劃不斷在調整，預計2022年底前完成建置30座DC直流快充站及500座AC交流充電樁，並會依據市場需求，於適合的站點調整更新充電規格搭配可支援方案，為台灣電動車主建構更完善與便利的環島無憂充電網而努力。