台東縣政府舉辦「吳神父足部養生技能認證課程」，第3屆有19位學員取得認證，縣府表示，未來將整合台東足療師傅並結合旅宿業者及活動業者，讓來台東的遊客體驗身心靈療癒；住民宿竟然有專業師傅的腳底按摩服務，換來1夜好眠，遊客直呼好療癒。

為了打造台東特有的「慢經濟」，同時豐富台東旅遊主題，台東縣政府交通及觀光發展處辦理「吳神父足部養生技能認證課程」已連續第3年，今年共有19位學員完成4個月80小時的課程培訓並取得認證，學員以旅遊業、旅宿業居多，也有公職退休人員。

吳若石神父全人發展協會聯絡人吳季如表示，台東已培訓3屆的旅服足療師，其中已有民宿業者在自己的民宿內規畫足療工作室，成為旅客身心靈的休憩站，客人對於住民宿還能享受腳底按摩都非常訝異，更驚喜的是體驗足療後，換來1夜好眠，讓他們願意一來再來，慢遊台東之際，有好品質的睡眠享受。

交觀處表示，開設足療培訓課程3年以來，已培訓近50位高級師傅，縣府也積極輔導學員與旅宿業者合作，目前已有吳神父團隊在台東市成立足療辦公室，另有逾5家工作室及4家旅宿穩定提供足療服務，除了開啟個人的斜槓新事業外，面對後疫情時代的來臨，也打造台東新的觀光產業圖。

吳季如也提到，台東縣政府12月31日跨年晚會當天下午5點開放進場到6點節目開演之間的空檔，草皮區將有6位師傅提供免費足療服務，每人有10分鐘的體驗，以舒緩的身心靈舒迎向嶄新的2022年。