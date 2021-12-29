印度神童阿南德在最新預言中指出，12月的第二周世界將發生戲劇性的變化，沒想到又被他說中，被點名的兩國果然都出大事，包括大陸陝西省西安市因爆發Delta社區感染而封城，以及美國罕見的出現30個龍捲風，由於預言成真，讓不少民眾害怕；此外，阿南德還警告，明年的3、4月要特別小心。

印度神童阿南德在最新預言中指出，12月的第二周世界將發生戲劇性的變化。(Conscience/Youtube）

阿南德日前預言，今年12月10日之後會發生很多問題，除了疫情之外，還有天災、洪水、飢荒、極端氣候等災難，並點名大陸與美國可能受到影響，果然進入12月第二周左右，新變種病毒Omicron在國際間擴散，大陸西安市因疫情再起而封城，美國也發生龍捲風等天災。

除此之外，還有印尼東爪哇省火山爆發，台灣、日本、秘魯、印度等國家接連發生地震，大陸河南、德國、印度等地區都因極端氣候而發生水災或大洪爆發等天災，與阿南德的預言不謀而合。

此外，值得注意的是，阿南德並透露，下一波災難將在明年的3、4月間爆發，由於30年前曾導致日本股災及台股崩盤的火星、土星「雙星合相」，明年3、4月將再度重演，被認為是不祥的預兆，建議投資人不可輕忽，也有人解讀，恐是股市崩盤時間點。

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