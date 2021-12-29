開發金(2883)將在明（30）日起完成與中壽(2823)股權轉換，使中壽成為開發金全資保險子公司。開發金表示，未來旗下壽險、銀行、證券及私募股權／資產管理等四大平台，將引擎全開、進行全方位合作，並持續推動數位轉型。

開發金2021年前11月自結稅後獲利達332.93億元，較去年同期114.09億元跳增近1.92倍，每股盈餘（EPS）2.23元。金控表示，使中壽成為100％持股子公司，除為兌現首季公布的集團策略外，也是金控完成業務拼圖的重要里程碑。

開發金表示，未來金控與子公司將持續落實數位躍升（Accelerate Digital）、首選雇主（Become Employer of Choice）、顧客導向（Customer Focus）、驅動成長（Drive Growth）及高效執行（Execution Excellence）等「ABCDE」五大策略。

此外，開發金成為台灣首家承諾在2045年達成全資產組合淨零碳排的金控，展現邁向淨零轉型的決心。今年亦連2年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數及新興市場指數成分股，充份顯示在永續金融、金融包容性等與金融核心職能相關面向，皆備受國際肯定。

開發金表示，在策略定調後將引擎全開，全速推展壽險、銀行、證券及私募股權／資產管理相關業務，強化集團競爭力及經營綜效，發揮創業精神與創新能力，推升長期資本使用效率及穩定獲利能力，達成成為亞洲領先金融企業的願景。