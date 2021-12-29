交通部近年推行區間測速設備，接連因設備瑕疵、資安外洩疑慮等因素，自今年1月起停用，日前制定檢驗標準，只要設備檢測通過，交通部道安會預估全台45處區間測速最快過年前就能重啟，其中以新北市區間測速最多，總計有8處，桃園市有7處居次，宜蘭和苗栗則各有4處。

基隆市2處：台62線西向11.3K至6.2K、台62甲線2號隧道至東海街出口前。

台北市2處：自強隧道、辛亥隧道。

新北市8處：台9線19至23.1公里處、台64線(25K-新店端、新店區環河路、汐止區汐萬路三段(6.2K-14.3K、台9線23.1-56K、三重區重新橋機車道，以及建置中的新莊區壽山路、台64線觀音山隧道。

桃園市7處：台61線47K-53K、龜山區萬壽路一段、龜山區青山路二段、平鎮區台66線(東向西14.6K-11.5K、西向東3K至6.9K)、大溪區台7乙線雙向12.1K至8.2K、龍潭區上林段新龍路至健康路、大溪區台三線30.5公里至新北交界。

新竹縣2處：鳳鼻尾隧道、建置中的台三線82-84K。

苗栗縣4處：台61線北向122.6K-115.6K及南向122.2K-130.2K、台13甲線南、北向8.3K-9.5K及9.8K-11K、縣道140線東、西向16.2K-23.1K-25.1K、台3線南、北向103.2K-108K及114.5K-122.8K。

台中市2處：沙鹿區向上路6段、台61線北上151-157K和台61線南下148.1-156.4K。

彰化縣1處：台61線177K-168K。

雲林縣1處：台61線218K-226K。

南投縣1處：國姓鄉台21線東、西向51K-54K。

台南市1處：市道182線22-28K。

高雄市3處：鳥松區松藝路、內門區市道182線、內門區台3線路段。

屏東縣3處：枋寮鄉台1線戰備道429.5K-433K、枋山鄉台26線8.5K-14K、台9線草埔森永隧道434.4K-437.2K和8.5K-14K。

宜蘭縣4處：蘇花改東澳隧道、蘇花改谷風隧道、蘇花改觀音隧道、台9線56.6K-68.6K。

花蓮縣3處：蘇花改中仁隧道、蘇花改仁水隧道、台9丁線59.5K-64K。

台東縣1處：台9戊線南迴公路3.94K森永至9.92K壽卡。