立法院院會三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正草案，通傳會（NCC）掌理事項依據法案第三條，新增網際網路傳播政策之訂定、法令之訂定、擬訂、修正、廢止及執行，以及網際網路內容分級制度。作家洛杉基質疑，已經有網路警察了，NCC要幹的事，難道是網路「警總」的角色嗎？並痛批蔡政府連臉皮都不要了。

NCC今天(29日)發布新聞稿指出，數通法草案參考歐盟數位服務法（DSA）草案等國際相關法制規範，以數位通訊傳播中介服務提供者為規範對象，並以自律先行，強化規管對象之義務及資訊透明度，並加入他律、法律等公私協力概念與作為，以彰顯多方參與的網際網路治理（Internet Governance）精神。

NCC表示，數通法草案主要涵蓋中介服務提供者資訊揭露、提出透明度報告、通知及回應等相關義務。此外，為強化對使用者之保障，該草案要求線上平臺如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等相關限制行為時，必須說明原因，並提供異議機制，以保障使用者權益。更重要的是，草案課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。另外，針對規模較大之線上平臺，該草案要求平臺必須每年進行風險評估管理，並接受外部獨立稽核，以確保其服務不會受到惡意濫用，對社會造成危害。

NCC補充，為了有效促成自律機制之運作及落實，草案規劃設立專責機構，以納入多方利害關係人觀點及參與，促進並協助業者落實自律機制，推廣資訊素養教育，強化產業與政府機關、民間社會之溝通交流，共同打造一個自由、安全的網路環境。

對此，洛杉基表示，現在蔡政府準備授權讓NCC可以將魔掌伸向網路傳播。蔡政府似乎真的連臉皮都不要了，乾脆一擼到底。他指出，NCC政治立場鮮明，根本就是東廠，專為主政者服務，而不是為閱聽大眾的最大利益服務。且NCC的主管有幾個真的懂媒體、遑論懂網路？最近連公家機關的IP被盜用，都查不出個鳥來，還想管理所有的網路傳播？ 國內都查不出來，能查到國外？

洛杉基質疑，目前已經有網路警察了，NCC要做的難道是網路「警總」的角色嗎？究竟誰是誰的上級，誰說了算？ 由誰來負責抓捕違法者，最後由誰來執行終極判決？他更直言，一旦這個法案通過，台灣可以正式宣佈，所謂的「憲法保障言論自由」，自此結束。