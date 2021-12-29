高市府持續推動都市更新，繼民族、河濱社區成立都更工作站後，高雄市副市長林欽榮29日宣布三民區中興社區成立都更工作室，將會有市府委辦的顧問團隊在站內為民眾解說都更的相關程序，以利加速中興社區的都更進度，目前社區已召開3次共識會議，獲多達20位所有權人表達願意發起成立更新會。

中興社區中的老舊公寓在1966年興建完工，社區中4棟公寓共160戶，中興社區除了街道狹窄外，部分梯間鋼筋裸露、屋況極差，當地民眾殷切期盼推動都更重建，但先前因溝通過程不夠公開透明，一直無法取得住戶信任，導致都更遲遲無法成功。

為了讓民眾更加了解都更的相關程序，並更清楚掌握都更重建的方向，高市府決定在中興社區設立都更工作室，提供中興及周邊三民、前金區民眾都更法令諮詢服務，並且推出「都更588輔導專案」，希望加速都更進度。

林欽榮表示，中興社區是繼民族、河濱社區之後，高市府今年第3處輔導社區自主都更案件，市府透過「588輔導專案」，有節奏的推動都更事業，50％的所有權人同意即可成立更新會，80％所有權人同意則可向中央申請補助辦理事業，最後都更會所研擬討論出的都更事業及權利變換計畫，依法經80％所有權人同意，就可報市府大會審議。

林欽榮進一步說明，建議中興社區分成南北2區，可加快都更重建工作，初步了解南區都更重建的意願已接近7成，具有招商潛力，社區位處幸福川河岸北側，區位極佳，未來成立更新會後，歡迎建商踴躍進場評估，如果事業及權變計畫報核市府時，所有權人100％同意且無爭議，市府就會啟動「都更168專案」，報核後第6個月核定事業計畫，第8個月核發建照，加速社區執行更新事業。