美國總統拜登（Joe Biden）已簽署2022財年《國防授權法案》（NDAA），條文中包含邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC）的建議。不過美國專家29日指出，中國大陸方面將出現強烈反彈，並可能向該軍演的傳統亞太參與國施壓，要求其拒絕與台灣部隊共同出席單一項目演練，甚至抵制整場演習。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，拜登已簽署2022財年《國防授權法案》，讓其在年底「壓線」通關。而在該法案1246條「有關台灣防衛關係之國會意見」中，美國國會建議，為支持台灣保持足夠的自我防衛能力，應「酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演」。

類似條文近年曾多次在《國防授權法案》草案中出現，但最後皆在審議後刪除，這是首次被正式納入美國法律。環太平洋軍演是全球最大規模的多國聯合海上軍演，每2年舉行1次，由美國印太司令部主辦；中國大陸曾於2014年和2016年獲邀參演，但2018年在接受邀請後遭美國取消，2020年則未獲邀請。

前美國海軍上校、曾擔任美軍太平洋司令部聯合情報中心（Joint Intelligence Center）作戰處處長，目前為夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）歷史、人文與國際研究學系講師的舒斯特（Carl Schuster）告訴CNN，邀請台灣參加環太平洋軍演將釋出強烈的政治訊息，不僅代表台灣確實是美國的重要朋友及夥伴，更增加台灣的國際參與，並提升國軍與美軍等夥伴的聯合作戰能力，意義重大。

但舒斯特也警告，北京方面應會出現強大反彈，可能向韓國、馬來西亞、印尼、菲律賓等傳統亞太參與國施壓，要求其拒絕與台灣部隊同場演訓，甚至直接抵制演習等。

另外，由於環太平洋軍演包含從人道救援到聯合反艦、防空等多種不同層面的演練項目，參與方式則可能為實際出動機艦或僅派遣觀察員等。若台灣2022年確實獲得邀請，考量到他國顧慮且是首次參加，可能也會從派遣觀察員開始，一步步加強與國際的聯繫。