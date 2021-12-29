香港警方今早以涉嫌違反刑事罪行「串謀發布煽動刊物罪」拘捕香港《立場新聞》多名高層及前高層人員，《立場新聞》表示即時停止運作。陸委會表示，此前香港已有壹傳媒創辦人黎智英等被控違反香港國安法、香港蘋果日報被迫停刊，近期立場新聞相關人士被拘捕等，「明眼人皆知，這些層出不窮的案例不是文字獄，那什麼才是文字獄？」

《立場新聞》包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於一天內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。

陸委會批評，中共在香港逆行倒施香港國安法以來，香港的人權、自由每下愈況，儘管國際社會疾聲關切、港人紛紛用腳投票，執政者仍置若罔聞，打壓作為此起彼落。

陸委會又指，香港基本法雖號稱港人享有言論、新聞、出版自由，惟此前香港已有壹傳媒創辦人黎智英等被控違反香港國安法、香港蘋果日報被迫停刊，多名時事評論人選擇封筆，續有網媒宣布下架文章、影片或撤離香港，甚至有童書繪本被指控為「煽動刊物」。

陸委會表示，而近期立場新聞相關人士被拘捕等，「明眼人皆知，這些層出不窮的案例不是文字獄，那什麼才是文字獄？」

陸委會指，中共在今年12月20日發布的香港民主發展白皮書，大言不慚地表示「愛國者治港」不意味不允許持不同主張者存在，也不意味著壓制批評政府的聲音，並宣稱依香港基本法保障港人的各項權利和自由，而今相關方面的拘捕作為明顯再度打臉中共，輕易戳破中共編造的「一國兩制」謊言。

陸委會表示，譴責各種迫害人權自由的惡行，也呼籲相關方面迷途知返，勿再成為幫凶及共犯。