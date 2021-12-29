趙姓補習班老師，2019年領養2隻流浪貓，本應細心照料，他卻毆打虐待貓咪，導致其中1隻死亡，另1隻重傷，台北市支持流浪貓絕育計畫協會獲悉後，緊急在火化前領回遺體，送台北市動保處解剖，認定死因是遭重擊後死亡，法院依違反《動物保護法》判處拘役50日，得易科罰金，再併科罰金23萬。

25歲趙男，在2019年5月間向流浪貓協會領養橘貓「花生」、黑貓「巧克力」，卻在領養後5個月，攻擊貓咪的腹部多次，導致多發器官與組織受創出血死亡，同年10月15日，趙通知協會人員，「花生」已死，正要交給寵物殯葬業者火化，協會趕緊領回2隻貓咪，其中「巧克力」仍存活。

判決指出，「花生」解剖後確定軀幹、背部、腹部遭受多發鈍力傷，流浪貓協會認為，合約上載明貓隻屬協會所有，任何人不得傷害動物，而趙男卻不知尊重自然生命，故意傷害貓隻導致死亡，罔顧、輕蔑動物的生命，且一直未與協會達成和解獲得原諒，依法予以判刑。