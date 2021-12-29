高雄1名從小懷抱警察夢的24歲鍾姓男子因為想當警察想瘋了，竟私下買了警用腰帶、腰包和手銬、BB槍等裝備後，在今年2月穿上裝備，並站在鼓山區街頭假扮警察攔檢，遭到其中1名男大生質疑身分，他還惱羞將對方銬在行道樹上數分鐘，事後真的警方到場，他遭依妨害自由、冒充公務員行使職權罪移送法辦。

起訴書指出，該名24歲鍾姓男子從小嚮往警察工作，私下買了警用腰帶、腰包等裝備後，竟在今年2月穿上裝備，並戴上手銬、BB槍後假扮成員警站在路邊，在鼓山區柴山大道上隨機攔查騎車經過的大學生，還將戲演足，要求幾名大學生出示駕照等，遭其中1名大學生懷疑身分。

其中1名遭攔查的大學生質疑鍾男的身分，沒想到卻被鍾男用手銬銬在路邊樹上長達數分鐘，他被放後打電話報警，真正的警方到場後隨即識破鍾男身分；鍾男在現場急著辯稱因為嚮往當警察，才會充當假警察過過癮，仍遭到警方依妨害自由、冒充公務員行使職權罪移送法辦。

高雄地檢署近日偵結，檢察官審酌鍾男沒有前科，且已和遭上銬的男大生達成和解，並捐出3000元給公益團體，犯後態度良好，給予緩起訴處分。