盤點漢翔近3年來的公安稽查，共計18次違規事項、3件職災，造成1人死亡、2人重傷、13人輕傷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

漢翔水湳廠區今日發生氣爆意外，同事不捨60歲的柯姓領班，是廠內經驗豐富的資深領班。（盧金足攝）

位在台中市西屯的漢翔水湳廠區29日發生氣爆，釀成1人傷重不治，6人輕重傷慘劇，市府勞工局3年來安檢水湳廠區8次，發現違反11項次，今年9月18日還遭停工，上午氣爆公安一名在漢翔工作36年的柯姓老領班，被倒塌牆壁壓傷送醫不治，廠內同事感慨，柯姓領班本來再5年就可以退休，不料在過年前發生不幸。

漢翔水湳廠區今日發生氣爆意外，同事不捨60歲的柯姓領班，是廠內經驗豐富的資深領班，也是漢翔正職員工。

柯姓領班1985年到漢翔服務已經36年，再5年滿65歲就可以退休，遇到氣爆，傷重送醫後，經緊急搶救仍宣告不治。

台中市府勞檢處3年來檢查漢翔航空工業，在西屯水湳廠區勞檢8次，發現違反11項次，包括設置安全衛生設施不足、安全衛生管理未落實，並於今年9月18日西屯廠區停工1場次。

此外，漢翔沙鹿廠區三年來9次勞檢，發現違反7項次，包括設置安全衛生設施不足、安全衛生管理未落實。

盤點漢翔近3年來的公安稽查，共計18次違規事項、3件職災，造成1人死亡、2人重傷、13人輕傷。

對這起公安事件，漢翔表示，水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，廠房鉗工作業區集塵區為民用飛機的機工零件打磨區，加工過程中產生的金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火。

依勞檢處統計，近3年漢翔航空發生的職業災害共2件，為感電1件及與有害物等接觸1件，共造成1名勞工重傷及8名勞工輕傷。

8月14日漢翔在進行編號6646號F-16戰機升級構改時，發生劇毒聯胺氣體外洩，8人送醫，9月18日水湳廠區曾因一林姓外包員工施工時遭電擊險遭喪命，該廠區被勒令停工。