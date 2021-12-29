烏克蘭戰雲密布，除俄羅斯在邊界增兵以外，美軍也派出空中作戰機觀察一切動向。12月27日，自由記者沃洛布尤夫(Vladimir Vorobyov)拍攝到E-8C「聯合星」(Joint STARS)作戰指揮機在烏克蘭領空飛行的照片。

防衛部落格(Defense Blog)報導，E-8C是以波音707-300型客機的機身，內部大量改裝，配備執行作戰任務所需的雷達、通信系統、操作和控制子系統等設備。最明顯的外部特徵，是機身下方8公尺長的長條型形天線罩，內為7.3公尺長的側視相控陣雷達。可以這麼說，與較常見的空中預警機(AEW&C)的空域搜索與管制相比，E-8更專注於地面物體的辨認。

E-8「聯合星」作戰指揮機，下方長條狀的是相控陣雷達。(圖/美國空軍)

E-8的全名為「聯合監視目標攻擊雷達系統」(Joint Surveillance Target Attack Radar System)，英文縮寫為Joint STARS，所以又叫聯合星，是一種戰鬥管理、指揮和控制、情報、監視和偵察平台，它的雷達可覆蓋近50,000平方公里區域，並能探測超過250公里的目標，並將這些情報即時的傳送給作戰指揮中心。

E-8的首次實戰是在1991年的第1次伊拉克戰爭，它能即時的發現伊拉克機動彈道飛彈車，包括「飛毛腿飛彈」、「飛雲飛彈」的位置，立即通知F-15E打擊鷹戰機前來轟炸，使戰爭後期的伊拉克完全喪失反擊與報復的能力。