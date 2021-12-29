高雄日前發生一起酒駕釀禍的悲劇，一家四口天人永隔，酒後駕駛BMW的黃姓男子高速衝撞過馬路的林姓男子一家四口，林男的妻子當場噴飛重摔落地，送醫不治，造成1死3輕重傷。有網友爆料表示，該名酒駕的黃姓男子，2019年才參加wecare遊行。

有網友在PTT八卦板爆料表示，高雄酒駕黃姓男子，「在2019年才參加wecare遊行，難怪Wecare這麼挺。臉書粉專「Wecare高雄」今天居然還在臉書貼文酸說，市長有喝，果然有差。韓國瑜離開後，數據會說話！韓國瑜下台後，車禍死亡率減少27%！歲末年終聚餐多，拜託大家喝了酒千萬不要開車。

該網友也挖出該名黃姓男子2019年曾在臉書轉貼一篇男童被酒駕者撞死的文章，他還批評說，「為什麼這種事情還是天天發生，別人的孩子別人的生命就死不完嗎？!無能的政府和笨色立委們，還在堅持0.75以上才以殺人罪起訴嗎？!」該網友猛酸說，自己打臉2年前的自己。

底下網友紛紛留言表示，「這迴力鏢太大力了。」、「不意外呀。」、「Wecare不意外。」、「塔綠班最X的就是每次出事 ，就先推給別人。」、「不意外，we care出來道歉。」、「難怪we care要護航XD。」、「難怪whocare這麼安靜。」、「笑了。」、「不愧是死忠的。 、「都是自己人還不快護駕。」「We car酒駕列車準備發車GO GO GO。」、「難怪拉韓救援。」、「顏色正確XD。」

也有網友認為，「笑話we care。」、「會不會也有黨證捏？」、「雙標人選雙標黨正常吧。」、「那團體不意外吧。」、「罵別人之前還真的不先看看自己的。」、「顏色正確才出來~不正確都不敢說XDD。」

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