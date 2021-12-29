Global Mall新北中和店的Timberland 三合一防水派克夾克，原價1萬2000元，優惠價9600元。（Global Mall提供）

今年跨年元旦的3天連假，正好與親友歡聚，百貨除了推出餐飲優惠搶客，更同步帶來了各式的跨年活動，以及元旦當天的節目表演、福袋搶購等活動，像Global Mall針對跨年推出保暖、跨年派對服飾配件優惠6折起以外，再推全台8店「天天抽2022點」活動，即日起至明年1月2日，會員消費滿300元即可參加抽獎、每店每天抽1名，另1月5日前刷聯名卡當日單筆滿2022元送200元電子商品禮券，還有iMall會員於新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市的指定專門店，當日單筆消費滿3000即送100，元旦當天1月1日起至1月12日加入新會員，更立即送300點點數以折抵消費最優惠。

京站則是在31日跨年當天舉行「嗆辣Q條通 辣翻跨年夜」活動，4人付2400元，即能享受「EASY DJ STUDIO」DJ Mister Dolphin以及KODY的DJ SHOW，報名就附調酒，跨年派對拼盤及抽宜蘭悅川酒店雙人房住宿券、薰衣草香氛背部舒壓課程雙人貴賓券等，活動共分兩場，分別是31日晚上10點到1月1日凌晨12點半，以及第二場在元旦的凌晨12點半到3點，而早上11點到11點半還有「元旦早晨動起來」活動，邀請了柯雅文藝術舞蹈團快閃表演之餘，更將發送免費早餐，Q卡友憑本人Q卡即可免費兌換英國奶奶司康。

Global Mall新北中和店的PEPPER_S Beverly牛皮菱格圓形包，原價4180元，優惠價3000元。（Global Mall提供）

統一時代百貨台北店也將於1月1日推出日系元旦福袋開賣，集結館內品牌、推出破百組限量日系福袋，最低享下殺1折優惠，像是價值逾2萬元的TOKYO PLAZA福袋，內含上衣、洋裝，只要2000元左右即可入手，另當天下午2點到3點於1樓真愛隧道忠孝東路門口舉辦「星願大聲說」活動，凡於APP扣22點報名，現場敲響幸運鐘並喊出2022年心願，即可獲得星巴克精選咖啡、棉花糖巧克力餅乾及幸運餅乾，再抽長榮航空東北亞來回機票，而當日現場報名，免扣點參加活動亦可獲得限量50份星巴克精選咖啡及棉花糖巧克力餅乾。

京站在31日跨年當天舉行「嗆辣Q條通 辣翻跨年夜」活動，4人付2400元，即能享受「EASY DJ STUDIO」DJ Mister Dolphin以及KODY的DJ SHOW等活動。（京站提供）

京站Q條通與「永恆慕夏特展」合作推出贈票活動，Q卡友於1月9日前在4樓Q條通指定餐廳，當天單筆用餐滿2500元即可到換限量「永恆慕夏特展」門票2張。（京站提供）

統一時代百貨台北店將於1月1日推出日系元旦福袋開賣，集結館內品牌、推出破百組限量日系福袋，最低享下殺1折優惠。（統一時代百貨台北店提供）