副總統賴清德出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」(總統府提供)

賴清德副總統今天出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」表示，以色列與臺灣都是民主、自由的體制，非常注重人權的地方，期盼透過猶太社區中心的成立，讓兩國的關係能更進一步發展，讓猶太朋友與臺灣社會大眾能有更深厚的友誼。

賴清德指出，這是一座深具猶太文化風格，而且又兼具教會、教育、博物館、幼兒園等功能的社區中心，不僅可以凝聚在臺猶太朋友的感情，並作為臺灣跟以色列的橋梁，讓兩國的關係能夠進一步發展。他也希望猶太朋友與臺灣社會大眾能有更深厚的友誼。

他感謝在臺的猶太好朋友們，投入臺灣的教育、文化、科技、產業等各方面工作，對臺灣提供相當大的幫助。他也歡迎有更多的猶太朋友來到臺灣，臺灣是民主自由的國家，能夠提供適合創作發展的環境。

賴清德提到，以色列跟臺灣有許多相像的地方，首先，我們都是民主、自由的體制，非常注重人權。在臺南仁德，由卓枝安牧師成立的「Holocaust和平紀念館」，裡面典藏許多歷史文物，訴說當年受德國納粹迫害的故事；卓牧師每一年都會帶領教友到以色列去。另外，今年包括臺灣民主基金會及國家人權委員會，都有舉辦猶太大屠殺紀念活動表達臺灣對於人權的注重。

其次，他說，以色列跟臺灣都是缺乏天然資源的地方，兩國人民都非常的努力、打拚，目前在國際社會上也受到肯定及支持。他在臺南市長任內曾到以色列參訪，留下深刻印象，以色列的天然環境遠比臺灣辛苦，但以色列猶太民族仍克服各種天然的困境，不僅讓農業可以很好的發展，農產品甚至還能外銷到歐盟，非常不簡單，他也表達敬佩之意。