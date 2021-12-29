國泰世華銀行深耕信託服務，在今日(12／29)舉行的第一屆《Trust Award》多元信託創新獎頒獎典禮上，抱回「保險金信託創新獎-金獎」及「家族信託創新獎-優質獎」2項大獎。

國泰世華銀行副總張經理表示，信託在國泰金控永續策略中扮演著「促進民眾財務健康」的關鍵角色，今年在疫情期間除了透過數位平台確保信託服務不中斷外，更積極推出創新友善的信託商品像是微型安養信託，協助個人與社會建立財產與交易的防火牆。

有鑑於保險為國人持有率相當高的金融商品，國泰世華銀行推動保險金信託業務不遺餘力。依信託公會最新數據顯示，國泰世華銀行承辦保險金信託業務量已連續十年居冠，2021年第3季市占率更逼近4成。

為響應金管會信託2.0計畫，國泰世華銀行與壽險龍頭國泰人壽也已著手研擬「保險金信託共銷模式」，待主管機關核准開辦後即可啟動，屆時國泰人壽將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供一站式完善財產規劃，讓客戶購買保險商品的同時，也一併擁有保險金信託的保障，可望進一步擴大信託服務的廣度與深度。

國泰世華銀行以承辦家族信託超過二十年的實務經驗，結合大數據工具，根據不同客群需求發展出五大模組，協助信託規劃人員快整掌握各類資產與信託組合，同時，再依據客戶個別需要量身規劃最適方案，滿足客戶越趨多元化的傳承需求。

此外，國泰世華銀行領先業界成立「信託專業團隊」，並導入以任務為導向的「戰情室」組織架構，由跨部門人員共同組成、共同服務，以全方位信託為目標，在協助家族企業同時面對「財富繼承」與「經營權存續」二大挑戰時，得以靈活結合不同財富管理工具，發展創新友善的信託商品與一站式服務，幫助企業主在快速變化的社會中站穩腳步，實現基業長青、財富恆傳的目標。