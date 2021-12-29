蕭萬長前副總統與嘉大艾群校長完成簽約。（嘉義大學提供）

蕭萬長前副總統及家屬與嘉大艾群校長及林翰謙教授合影。（嘉義大學提供）

嘉義大學29日舉行「蕭萬長前副總統文物捐贈儀式」，校長艾群代表學校與蕭萬長簽署文物捐贈契約書，蕭萬長無償捐贈學位證書、當選證書、文件紀錄、受贈勳章及字畫藝品等達逾千餘件文物，典藏保管於嘉大蘭潭圖書館5樓「蕭萬長文物館」。

捐贈儀式在明年2月即將接任嘉大第8任校長林翰謙教授、蕭萬長夫人朱俶賢女士及其2位女兒、嘉義市政府行政處長陳光興、地政處長饒嘉博、兩岸共同市場基金會董事長詹火生、前國策顧問林建治、蕭前副總統辦公室主任王玲惠等人見證下完成。

蕭萬長是土生土長嘉義人，擔任行政院長期間促成嘉義技術學院及嘉義師範學院合併，於2000年成立嘉義大學，2004年獲頒嘉大榮譽博士學位，2006年嘉大規畫設置蕭前副總統文物專室，同年11月在圖書資訊大樓成立「蕭萬長院長資料室」，2012年11月設立「蕭萬長文物館」。

蕭萬長表示，嘉義是他的故鄉，感謝嘉大將這些文物保管得很好，千餘件文物是他30、40年來參與台灣經貿發展的重要史料，對他而言非常有感情，更希望能透過大學的傳遞、公開展示，可以嘉惠有志研究台灣近代經濟發展者，還有嘉大師生教學及研究使用。

艾群表示，感謝蕭前副總統2006年起捐贈個人珍藏文物史料，「蕭萬長文物館」內收藏文物是全台獨一無二的，對研究台灣經貿發展有莫大助益，能代表學校簽署契約，是重要的里程碑。

嘉義市長黃敏惠表示，蕭前副總統捐贈一批珍貴文物給嘉義大學，他一直為台灣的經貿發展打拚，這些文物見證台灣經貿及民主的發展，蕭前副總統曾提醒她要靠創新創意思維來突破，走出經濟的新路，帶她去參觀當時位於南港的設計中心，讓她見識到設計的能量，如今終於爭取到設計展來嘉義市舉辦，受益無窮。