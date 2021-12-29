台2線91K金沙灣日出。（東北角管理處提供）

福隆曙光。（東北角管理處提供）

龍洞遊艇港日出。（東北角管理處提供）

福容飯店福隆店泡溫泉。（東北角管理處提供）

受疫情影響，觀光產業收入大幅減少，大東北角觀光圈業者、新北市民宿協會、福容大飯店福隆店與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處合作，明年元旦首次自辦「東北角虎躍111-鼓動元氣迎日出」活動，元月3日至27日則推出「新年走春開紅利」優惠方案，希望來年觀光產業能虎虎「升」風。

「鼓動元氣迎日出」活動在新北市瑞芳祈堂路的「六坑斜坡索道」，由新北市民宿發展協會舉行「齊鼓祈鼓迎日出、種希望」，日出約落在6時38分左右，現場更要發放111顆「黃金虎皮蘭」給民眾，寓意新年開春，聚財納福、養身健康！

福容飯店福隆店當天也舉辦「擊鼓迎新晨光祈福」活動，上午7時擊鼓迎日出，並發放祈福卡，讓客人寫下新年願望，懸掛在祈願樹上。

新北市民宿發展協會呂人鳳理事長指出，新冠狀肺炎肆虐全球，以「齊鼓祈鼓迎日出、種希望」為主題，由瑞芳在地學子組成的「心鼓坊」擔綱演出，希望透過鼓樂的撼動，祈福疫情快快退散，藉著日出升起光芒，讓東北角海岸旅宿業，新年財運滾滾來！

東北角管理處長馬惠達表示，產業界自發性辦理迎日出及刺激消費活動，管理處也幫忙部分預算及宣傳行銷，希望在新年之初發揮1＋1＋1（產、官、學）大於3力量，為產業盡一份心力，促進在地經濟提升。

馬惠達推薦，除了「六坑斜坡索道」日出，水湳洞、台2線91K金沙灣、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、龍洞四季灣、四角窟觀景台、馬崗哨所、三貂角燈塔等，也都是觀賞日出好去處。

大東北角觀光圈業者從1月3日至27日推出「新年開紅利」專案，包括新北市民宿發展協會合作店家平日住宿買2晚送1晚等優惠，相關活動資訊與店家優惠可查詢官網或東北角之友粉絲頁。