即將迎接虎年，各家美妝品牌紛紛推出虎年限定包裝，SK-II、ELIXIR怡麗絲爾、L'OCCITANE 歐舒丹的虎年限量版新品包裝充滿喜氣，無論買來送禮或自用都很合適。

▍1.SK-II新年限定版青春露

迎接虎年的到來，保養品牌SK-II推出全新新年限定版青春露，鼓勵大家在新的一年勇於突破框架，定義自己的命運。SK-II新年限定版青春露，以「虎」的勇氣、強大和力量為靈感，傳遞SK-II的核心理念「命運絕非偶然，而是選擇」。青春露40多年來始終如一，是SK-II獲獎最多的經典暢銷商品，蘊含超過90% PITERA™，成功為全球過百萬女士塑造晶瑩剔透的肌膚，改寫肌膚命運。

SK-II新年限定版青春露。（圖／品牌提供）

▍2.ELIXIR怡麗絲爾新年金虎水乳限定組

日本熱銷的保養品牌怡麗絲爾ELIXIR，運用頂尖膠原蛋白科技，為肌膚注入極致滋養的澎彈能量，雙頰隨時綻放緊緻飽滿的「水玉光」。2022年1月，怡麗絲爾推出虎年限定組 「彈潤保濕水T2加大版」和「彈潤保濕乳T2加大版」。在新的一年給肌膚滿滿膠原蛋白活力，養出加倍澎亮的好命美肌。新春限定包裝以吸睛喜氣的紅金色，融合活潑的金虎圖樣，在開春之際，也為每天的保養儀式帶來好運。

ELIXIR怡麗絲爾新年金虎水乳限定組。（邱映慈攝）

怡麗絲爾全品項共同添加膠原蛋白GL、肌醇CP複合成分，為肌膚注入源源不絕水潤感。（邱映慈攝）

▍3.L'OCCITANE 歐舒丹虎年新春限量版新品

即將迎接虎年，歐舒丹L’OCCITANE，將各人氣保養品，包含每分鐘熱賣一瓶的星光瓶、一滴鎖住完美肌齡的蠟菊極萃油及有「國民護手霜」之稱的乳油木護手霜，全部換上華麗金色限定包裝，就用歐舒丹耀眼奪目的獨家蠟菊成分，為肌膚展開一場蠟菊金黃盛宴。

L’OCCITANE光萃肌活露新年限量版。（圖／品牌提供）

超人氣前導精華「星光瓶」，一瓶含超過5,000顆包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球光速滲入肌底，喚醒肌膚活力提升緊緻度；被譽為「乾肌人永遠的神」稱號的蠟菊賦活極萃油，滿滿科西嘉島金黃蠟菊揉合7種天然植萃活性精華油，輕盈不油膩的鎖住肌膚彈潤；最後使用「國民護手霜」全新限量版乳油木蠟菊抗老護手霜，首度揉合兩大明星成分，以天然滋養乳油木結合珍稀抗老不凋花蠟菊，養出貴氣細嫩手。

L’OCCITANE蠟菊賦活極萃油美好年份限量版。（圖／品牌提供）