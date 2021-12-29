順藥（6535）進軍東協市場再報捷運！29日宣布，旗下長效止痛劑LT1001（台灣商品名：納疼解）獲泰國食藥署（Thai FDA）上市許可。公司表示，將力拚未來三年，年年有藥證入手，並加速馬來西亞、中國、韓國、烏克蘭及約旦等地之藥證申請，其中馬來西亞預計將於明年上半年看到成果！

泰國為東南亞第3大人口大國，人口基數大帶動相關醫療需求急速攀升，加上泰國政府定調面向國際及東協跨境醫療的策略方針，同時將泰國打造成「亞洲醫療中心」的政策紅利，促使泰國醫療市場加速蓬勃發展，極具開發潛能。

國際市場調研公司指出，2024年泰國藥品市場規模預計成長至69億美元。在止痛類藥品方面，2021年的市值約達1.2億美元，至2025每年預計有超過6％成長率。有鑑於傳統鴉片止痛劑具高成癮性，各國已紛紛提高對此類藥物的管制並期待有更安全有效的疼痛管理解決方案。

順藥表示，泰國目前在術後止痛的使用習慣上仍以鴉片類為主，且為東南亞中最大的專利藥市場，此舉將讓安全性高且不易成癮的專利藥LT1001帶來絕佳切入點。

LT1001是全球首創，可維持一周藥效長效型止痛針劑，該產品具有不易成癮並可與其他麻醉或止痛藥物併用的優勢，擁有獨特市場定位，有機會滿足尚未被滿足的醫療需求。除新加坡與泰國外，順藥也透過授權伙伴推進東協十國取證及商業化推廣，未來也將持續深化東協市場的佈局。