松瑞藥（4167）強化營運布局，高階人事調整！原營運長暨生產副總陳志芳升任總經理，原總經理陳勇發將擔任執行董事及首席顧問，並擔任子公司「松瑞醫」董事長。

陳勇發是在2018年12月加入松瑞藥擔任總經理，他不僅帶動公司轉虧為盈，取得美國厄他培南(Ertapenem)學名藥藥證申請，完成厄他培南之擴線及量產，並成功開發6項高進入門檻的特殊學名藥產品，均以進軍美國學名藥市場為核心策略。

他轉任主導的「松瑞醫」為「松瑞集團」的創新中心，將在oligonucleotide(寡核苷酸)及mRNA(信使核糖核酸)等創新領域積極布局，期待結合產官學界，厚植台灣生技業在下一波藥物開發的新浪潮中，具備世界級的競爭力。

松瑞藥表示，陳志芳專長在整合技術和生產部門的運作，於2020年7月加入松瑞製藥擔任營運長，持續優化關鍵步驟的操作參數，降低批次生產時間和提高產率以降低生產成本，如今已成功協助松瑞之厄他培南在製程以及產能上領先對手，達到規模經濟之成本優勢，未來將繼續帶領松瑞製藥精進產品優勢，並加速擴張全球市場版圖。

松瑞藥董事長李香雲表示，該公司29日剛完成美國美洛培南行銷夥伴Sandoz之合約續約，預期美國市場之厄他培南針劑以及美洛培南針劑市占率將持續穩定成長，由於兩項培南產品均有新的GPO需求尚在洽談中。此外，厄他培南在美國以外的市場，目前幾乎只有原廠Merck在供貨，松瑞為爭取在全球多數市場成為first generic的機會，近兩年來已在多個國家及區域完成行銷夥伴洽談，今年開始客戶已陸續取得藥證註冊，並且穩定供貨中，將會繼續推升松瑞厄他培南在全球市場的市占率。