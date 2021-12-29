彰化縣高中職、國中校園第二劑BNT疫苗開打。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣高中職、國中校園第二劑BNT疫苗開打。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣高中職、國中校園第二劑BNT疫苗開打。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣高中職、國中校園第二劑BNT疫苗開打，第二劑校園集中接種作業比照第一劑模式，由彰化縣醫師公會協助安排合約院所至校園進行接種，彰化縣校園第一劑BNT學生接種人數為5萬6852人，接種率91％。第二季配合學校日程，預計到1月中旬，接種率預估會達8成。

彰化縣國中生施打第一劑BNT疫苗後，有兩起疑似不良反應，均於第一時間接獲通報，並將受害申請資料送中央「預防接種受害救濟審議小組」進行後續審查。第二劑才剛開打，是否會受到不良反應事件影響意願還待觀察。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，第二劑校園BNT接種，配合學校的日程，要錯開考試、學測，預計一月下旬會接種完畢，接種率預估也會達八成，符合預期。

彰化縣長王惠美提醒，接種後要記得多喝水，注射部分有紅腫疼痛是正常，但若接種疫苗後，有胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓等症狀，就要就醫。

王惠美指出，對於青少年接種疫苗後不良反應，彰化縣已請彰基兒醫、秀傳、彰濱秀傳等3家醫院設置24小時諮詢窗口提供服務。中央流行疫情指揮中心也已公布「COVID-19疫苗學生校園接種問答輯」在疾管署網頁提供家長參考。

彰化縣衛生局表示，截至110年12月26日，彰化縣12歲以上民眾COVID-19疫苗，第一劑接種率達85.2％，第二劑接種率71.1％，因應Omicron變異株疫情於各國持續升溫，再次呼籲，符合接種資格之民眾，請儘速前往COVID-19疫苗合約院所完成接種。