《天堂M》提告丁特散播不實謠言，卻被網友抓包「紫布」製作成功率僅3%。(圖／PTT)

《天堂M》日前遭實況主丁特(薛弘偉)指控虛擬寶物「傳說製作密集(紫布)」合成率遠低於韓國原廠設定，遭代理商提告，今天(29日)卻被玩家抓包，系統顯示「紫布」合成成功機率僅3%，引爆怒火。

《天堂M》9月改版時，公告「紫布」合成機率為10%，與韓版一致，丁特砸下百萬，開直播實況合成，兩輪下來，分別為合成175次成功4次與300次成功7次，機率僅2.28%與2.33%，質疑台灣地區代理商《遊戲橘子》私自下調成功率。

遊戲橘子在10月發聲明反駁，稱「遊戲版本由原廠提供後，本公司絕不可能自行調整機率」，更在本月中指控丁特散播不實訊息，傷害公司商譽，提供民事訴訟。

《天堂M》如今遭玩家抓包系統顯示「紫布」合成成功率僅3%，惹火玩家，也成為各大社群平台焦點。不少網友狂酸：「橘子不意外」、「機率3%耶，真是佛心公司」、「誰還敢質疑特哥」、「好險早退坑，不然被當盤子」、「原廠10%，橘子3%，這很可以」、「實測3%，公告10%，這還不算詐欺？」、「提告後宣布從10%變3%，不就擺明有鬼」、「當初酸特哥護航橘子的都給我出來」。

事發後，《天堂M》突然緊急維修3小時，重啟後網友發現官方又再度把機率上調至5%，再度引發網友怒火，遊戲橘子官方臉書也遭灌爆：「維修什麼怎麼不敢說」、「是不是發現不小心公布真實機率所以才維修」、「吃像真難看」。