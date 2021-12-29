嘉義市政府公布市立棒球場周邊停車場收費標準。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府斥資10億元籌建崇文國小、嘉北國小、義昌公園停車場，崇文國小再次流標，嘉北國小已決標，明年動工闢建，而嘉義市立棒球場周邊的免費停車場，明年1月3日起收費。

市府教育處長林立生指出，為活化停車空間、整頓部分停車位長期被占用等問題，嘉義市立棒球場周邊停車場及河濱運動公園前後停車場，自明年1月1日起收費管理，為配合2021台灣設計展，棒球場周邊停車場延後自明年1月3日開始收費。

嘉義市立體育場長林居璋指出，市立棒球場周邊停車場、河濱運動公園近年來人潮增加，為提高停車周轉率，市立棒球場周邊停車場約567個汽車車位、河濱公園前後停車場約70個小汽車車位，明年起收費。

林居璋說，小客車平日每30分鐘10元、每12小時最高60元，假日每30分鐘15元、每12小時最高100元，而周邊機車停車格仍免費臨時停放。

嘉義市政府交通處籌建崇文國小、嘉北國小及義昌公園等3座停車場，8次流標，陸續追加預算至10億元，11月底再辦理招標。

市府交通處交通工程科表示，嘉北國小停車場以3億多元決標，最近將簽約，明年開工，義昌國小停車場已完成評選，得標金約2億多元，崇文國小停車場沒有廠商投票以致流標，將再辦招標。

市府交通處表示，崇文國小停車場有257個車位、嘉北國小停車場有218個車位、義昌公園有146個車位，3座停車場共621個停車位，原編經費8.1億餘元，中央補助4億3640萬餘元、市府自籌3億7729餘萬元，追加預算後總經費10.26億餘元。