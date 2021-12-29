隨著年末將至，漢神巨蛋購物廣場將用「韓味」來滿足大家的味蕾，這次於12/29(三)~1/10(一)在8F活動會館盛大展開的物產展特別以「韓味迷揪搜」為主題，集結大家最愛的韓式料理，滿足饕客們的胃。現場還有風靡全球的《魷魚遊戲》體驗活動－戳椪糖遊戲，邀請大家一同感受電影中的緊張刺激氛圍。

此次韓國展進駐許多韓國話題熱搜美食，其中包括有「地獄奶奶」之稱的金守美在節目中所料理的「辣炒章魚」，四分鐘即可快速上桌，方便又美味，還有連防彈少年團都抗拒不了的韓國廚神白種元的「午餐肉」以及初登場的「白石味噌醬」跟「萬能炒菜醬」，讓料理食材變得簡單又美味；另外還有具白飯小偷之稱的「醬油醃螃蟹」，香辣鮮美一次滿足，讓人食慾大開，以及「圃美多」正白紅系列拉麵和紅遍全球國民牛奶的新口味「香草牛奶」，都是最能滿足味蕾的伴手禮選擇。活動期間還推出讓人胃口大開的各式實演料理，有來自韓國道地的迷你鯛魚燒和小豬燒，使用韓國進口原料製作豐富餡料，一口一個的迷你造型可愛又吸睛，金黃酥香一吃難忘；此外，韓味不二的泡菜乃是精選韓國各季最佳產地的白菜為原料，加入特選大蒜、生薑、辣椒粉等調味料，透過乳酸菌自然發酵而成。現場選擇眾多，絕對值得前往嘗鮮。

漢神巨蛋除了於年末舉辦韓國展系列活動，於明年1月及春節前也同步祭出各式加碼活動，111/1/1(六)-111/1/2(日)服飾滿2000送限量好禮，111/1/20(四)-1/23(日)刷漢神巨蛋聯名卡全館滿6000送300元電子商品券、名品滿10000送500元電子商品券、精品滿20000送1000元電子商品券，111/1/27(四)-111/1/30(日)刷任一卡全館滿10000送500元電子商品券、精品滿20000送1000元電子商品券。消費者可把握機會，趁著特惠期採購過年物品，為春節做好準備。