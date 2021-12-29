約翰霍普金斯大學統計，美國28日新增51.3萬例新冠肺炎確診病例，打破今年1月8日創下的29.4萬例紀錄，突顯Omicron變種病毒的驚人傳播力。28日新增確診病例創新高有部分是因為，上周末耶誕假期各地篩檢站休息造成數據延誤，但28日為止的7日平均單日新增確診病例25.3萬例，仍舊創下歷史新高。