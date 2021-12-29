美國至28日為止已有89艘郵輪通報新冠肺炎確診病例，其中86艘已遭到疾病管制預防中心調查。美國民主黨參議員布魯門索（Richard Blumenthal）稍早發表推文呼籲，疾病管制預防中心應暫時禁止郵輪營運。他表示：「郵輪將歷史重演成為群聚感染的培養皿。」