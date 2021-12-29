近90艘郵輪通報確診病例 美國可能再次要求郵輪停航 18:302021/12/29 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國至28日為止已有89艘郵輪通報新冠肺炎確診病例，其中86艘已遭到疾病管制預防中心調查。美國民主黨參議員布魯門索（Richard Blumenthal）稍早發表推文呼籲，疾病管制預防中心應暫時禁止郵輪營運。他表示：「郵輪將歷史重演成為群聚感染的培養皿。」 集團年底作帳續增溫 台股早盤指數再創歷史高 兩強較勁 中美鬥上外太空 美國衛星2度接近中國太空站 威脅太空人安全 #郵輪 #通報 #美國 #疾病管制 #預防中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron席捲歐洲 多國COVID-19新增確診創新高 04:312021/12/29 國際 拜登簽國防授權法 環太軍演建議邀台 04:102021/12/29 話題觀察 特別股兩大優勢 成資金避風港 04:102021/12/29 投資理財 美國百萬富豪看多2022年經濟 惟風險胃納下滑 09:142021/12/29 財經 美國最擔心的台海變數 04:102021/12/29 時論廣場 允不拋棄烏克蘭 美約俄下月談判 04:102021/12/29 話題觀察 《國際產業》Omicron病例數激增 郵輪公司稱行程不變 13:072021/12/29 財經 社評／細膩拆解台獨不定時炸彈 04:102021/12/29 焦點新聞 打2劑AZ赴美秒確診！3天症狀變化曝光 這類人染疫恐掛點 13:072021/12/29 生活 5＋5 美國無症狀確診者隔離日減半 04:102021/12/29 話題觀察 大盤續衝 觀光類股獨憔悴 04:102021/12/29 全球財經 財經熱門新聞 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 半導體之王換人當！盤點8大科技巨頭 台積電2022最怕這事 - 財經 下市了 中壽30日成開發金100％控股子公司 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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