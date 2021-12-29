雖然今年標普500指數漲幅創2016年來首度超越那斯達克指數，科技巨頭表現依舊強勁，帶動美股整體漲勢，但2021年個別表現實際上卻大相徑庭，明年表現也都不盡相同，外媒報導分析，點出8檔大型科技股前景。

據《Barron's》報導，Eric J. Savitz列出8檔市值超過5000億美元的科技股分析，以下為個別企業2022年前景：

蘋果：目前離市值3兆美元僅離一步之遙。今年漲幅主要集中在第四季，勝過同期的標普500指數的11%漲幅，主要來自屏果發表新一代的iPhone、Mac、iPad、可穿戴式裝置與服務有強勁表現，同時積極實施庫藏股，2022年更傳出將推出AR 和 VR產品，讓蘋果討論熱度不減。

蘋果在過去3年上漲了365%，除非蘋果的iPhone 銷售業績驟減，蘋果預計在2022年保持漲勢。

微軟：今年一度奪回全球市值王寶座，主要受惠於各部門業績都相當強勁，企業長短期目標也相當明確並確實達成，讓該公司明年預期能從企業相關業務獲得成長動能。

Google母公司 Alphabet：為今年5大科技巨頭漲幅最多的美企，主要受惠於YouTube 業務成長強勁，以及成功避開蘋果隱私權政策衝擊，若明年沒有明顯監管動作針對Google而來，預期也能維持成長動能。

亞馬遜：今年漲勢明顯落後大盤，年初至今僅漲5%，顯然市場開始不喜歡這類疫情受惠股，消費者將回到實體店面消費，導致電商主要業務成長勢必放緩；此外，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)卸任，改由前AWS 執行長賈西 ( Andy Jassy)，也一定程度反映股價走勢。不過，該公司在AWS 雲端業務、物流以及廣告業務卻相當強勁。

亞馬遜面臨另外一個變數就新任美國聯邦貿易委員會 (FTC) 主席Lina Khan，一直以來都對亞馬遜重砲批評，FTC的反壟斷行動將持續影響亞馬遜，但這也代表未來亞馬遜的前景將充滿潛力。

特斯拉：做為過去電動車投資熱潮的領銜者，特斯拉近期市值重返1兆美元大關，隨著執行長馬斯克(Elon Musk)近期宣布完成賣股行動，華爾街分析師不斷調高其目標價與獲利能力，並指出特斯拉未來營運動能支撐，將來自大陸市場的需求。

Meta Platforms (原為臉書)：今年以來上漲22%，市值推升至9631億美元附近，在各種負面聲浪衝擊下，該企業仍維持強勁營運表現，但在蘋果隱私權政策打擊影響日益增加下，將公司改名為Meta還啟動百億美元規模專注在元宇宙，雖然這項計畫恐怕好幾年、甚至永遠無法實現盈利，但與其他企業相比，股價估值偏低，讓其股票具有高吸引力。

NVIDIA：今年以來上漲 132%，讓該公司擠進前10大美企之一，並成為如今市值最高的半導體企業。由於在雲端業務的關鍵地位，讓該企業在科技產業重要趨勢都有其身影，從加密貨幣挖礦、AI學習以及電動車自駕系統等，甚至是近期相當火熱的元宇宙話題，但隱憂就是市場對其估值偏高。

台積電：今年以來股價僅上漲12%，市值來到6350 億美元，為全球晶圓代工龍頭，目前正以3年1000億美元的規模急速擴產，同樣也在晶圓代工領域的三星電子、格芯同樣也正經歷擴產，英特爾也宣布重返晶圓代工業務，讓競爭更加火熱。

此外，台灣面臨地緣政治風險，兩岸問題可能隨時打亂台積電營運腳步，這不只是針對台積電，更是對整體科技產業的風險。