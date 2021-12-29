嘉義縣梅山鄉太平村三元宮旁道路梅花盛開。（張亦惠攝）

犀牛老爹施力仁國際級的作品在嘉義縣梅山鄉太平雲梯廣場展出。（張亦惠攝）

冷氣團接連報到，連日低溫也讓梅花陸續盛開，嘉義縣梅山鄉除梅山公園是賞梅勝地外，知名景點太平雲梯附近的三元宮後方的「梅花路」沿路種植上百棵梅樹，名符其實，目前已盛開。太平村長嚴清雅指出，年末的太平雲梯非常熱鬧，除有盛開的梅花外，還有因疫情無法到法國展出的世界級裝置藝術鋼鐵犀牛正在太平展出。

太平村三元宮後方有梅花路步道，沿著步道向上即可抵達梅花路，梅花路「路如其名」沿途遍植梅樹，太平村長嚴清雅表示，太平海拔1000公尺左右，連續幾波寒流目前梅花都已盛開，有部分已長出新芽，除梅花路沿路外，三元宮旁也有兩棵滿開的梅樹，十分吸睛。

除梅花外，嚴清雅也不斷為太平注入新元素，嚴清雅表示，犀牛老爹施力仁是他軍校的同學，兩人分別在不同領域耕耘，今年因疫情關係，施力仁原先要到法國展出的金剛犀牛，無償在太平雲梯前廣場展出，雄偉的氣勢讓不少遊客搶著合照。

嚴清雅指出，施力仁的雕塑作品在北京、上海、威尼斯等大城市展覽， 2017年及2018年分別受邀參加威尼斯藝術雙年展及威尼斯建築雙年展，這次在太平雲梯園區展出5件大型展件，展期到明年6月，希望讓民眾來太平有不同的感受。

太平社區產業合作社經理張世昌指出，太平雲梯2020年登梯人數有53萬多人，今年因疫情3級警戒休園及歲修閉園3個月左右，初估約有45萬人登梯，扣除閉園期間，人氣跟去年差不多。