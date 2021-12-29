為推動大眾運輸及觀光發展，提升台中市觀光人口及就業機會，台中市府勞工局29日與交通局及台中市監理所三方簽訂「協助客運業人才招募及創造在地就業機會合作宣言」，攜手媒合4萬元以上的就業機會。

勞工局長張大春表示，為協助市民順利就業，協助客運業媒合人才，就業服務處與交通局及監理所攜手合作規畫客運業人才招募，透過搭配就業促進獎補助專案，提升客運業與尋職民眾的媒合效率並進而穩定市民就業，達到就業成功目標。

交通局長葉昭甫說，目前台中市區公車每天服務30多萬人次，公車路網持續拓展，需要更多人力加入市區公車駕駛行列，三方簽署合作宣言，合作客運業徵才活動，吸引求職者了解客運業職缺資訊，提升公車服務能量。

因疫情關係，大客車駕駛離職人數增加，台中區監理所所長魏武盛指出，現行部分客運缺員，三方建立合作共識並協助客運業人才招募，以因應客運恢復班次所需駕駛人力，改善整體大眾運輸服務品質。

台中市就業服務處強調，勞工局與監理所及交通局簽訂合作宣言，預計明年上半年將針對客運業辦理徵才活動，提供客製化徵才服務，媒合優秀人才，落實「富市台中」經濟藍圖，共同創造台中成為安居且樂業的幸福城市。