永達社會福利基金會於29日在台北車站舉辦「紅包愛」公益記者會，媒合社會資源匱乏的弱勢機構，在寒冷的歲末，募集幸福紅包，傳遞「幸福。希望。愛」予弱勢兒少，東京奧運國手游泳王冠閎、拳擊林郁婷及體操唐嘉鴻出席力挺、為弱勢團體盡一份心力。

永達自2013年舉辦「紅包愛」公益活動，每年媒合六家弱勢機構，透過紅包袋義賣替弱勢機構募集經費，並藉由紅包袋的傳遞，讓每一個紅包袋成為一份愛的延續，過去9年，這項活動募得超過1447萬元善款，幫助54個弱勢機構，受關懷、扶助的個案超過2萬1578人次。

拳擊女將林郁婷、「台灣蝶王」王冠閎、「亞洲貓王」唐嘉鴻29日一同站台支持，林郁婷也透露自己過去受到幫助的小故事，國三剛開始練拳擊時，教練認為她有潛力，可以透過出國移地訓練提升水準，但因家裡經濟壓力，她不想造成負擔曾想放棄出國移訓，在教練、老師協助牽線下，獲善心人士贊助出國移訓資金，順利成行，自己現在能在競技場上拚出成績，真的很感謝這些幫助。

參與大型公益活動的王冠閎也很興奮，開心能透過自己的力量呼籲各界募款助人，唐嘉鴻則說，自己小時候有過動狀況，了解家長在照顧孩子的辛苦，也希望透過運動員成功的故事，鼓勵小朋友逐夢。