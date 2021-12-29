屏東來義鄉拚轉型，計畫打造部落休閒旅遊形象，將於31日舉辦「PULAVAI 部落生活節」，帶大家深入來義看見與眾不同的部落風情。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉拚轉型，計畫打造部落休閒旅遊形象，將於31日舉辦「PULAVAI 部落生活節」，帶大家深入來義看見與眾不同的部落風情。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉拚轉型，計畫打造部落休閒旅遊形象，將於31日舉辦「PULAVAI 部落生活節」，帶大家深入來義看見與眾不同的部落風情。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉拚轉型，計畫打造部落休閒旅遊形象，將於31日舉辦「PULAVAI 部落生活節」，帶大家深入來義看見與眾不同的部落風情。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉拚轉型，計畫打造部落休閒旅遊形象，將於31日舉辦「PULAVAI 部落生活節」，帶大家深入來義看見與眾不同的部落風情。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉拚轉型，繼推鄉刊創刊號《鋼鐵人》引起轟動後，公所又計畫打造部落休閒旅遊形象，將於31日舉辦「PULAVAI 部落生活節」，以健走造訪二峰圳、古樓彩繪堤防、丹林情人橋等，帶大家深入來義看見與眾不同的部落風情。

來義鄉公所指出，來義鄉除有濃厚部落人情味、多元傳統排灣雜糧外，還保有完整的排灣族文化，但因資訊媒介太少，導致關注度不高，進而影響鄉內觀光發展，因此近來力拚轉型，在推出鄉刊《鋼鐵人》成功吸引大眾目光後，緊接舉辦實體活動，徹底行銷來義之美。

公所計畫形塑來義鄉部落休閒旅遊形象，以健康、休閒、慢遊的理念，提供大家一個享受日常的空間場域，為此，「PULAVAI 部落生活節」孕育而生。公所說，PULAVAI 是排灣族語，意思是放假日，來義鄉民工作勤奮很少放假休息，盼藉此鼓勵鄉親及各地朋友要利用休假日好好休息。

公所說，該活動特別規畫200 人健走活動，從萬巒鄉新置村二峰圳的分水工出發，經過藝術氣息濃厚的古樓村藝術彩繪堤防，再往總長 305 公尺的丹林情人橋，約 5 公里左右，沿途悠閒散步，一睹來義獨特的原鄉景色。

此外，公所也設置2大市集「太陽市集」及「丹林桃花心木林-童玩市集」，來義鄉優質又多元的農產、工藝文創、創意料理，甚至是音樂創作，全部都將在生活節一起被看見，也帶領大家揮別疫情陰霾，重溫昔日人與人的緊密關係。

公所期待，今年的 「PULAVAI 部落生活節」是來義鄉推動休閒旅遊產業的初步，盼在試水溫後能成為鄉內每年引頸期盼的活動，讓大家來生活節放慢步伐，感受幸福美好時光。