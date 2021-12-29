1名女網友因為長期無法忍受男友下體有異味，鼓起勇氣與對方討論後，赫然得知原因疑似是男友竟已長達8年未換過內褲，雖然平時會換洗，但原本藏藍色的內褲已被男友穿成灰藍色，鬆緊帶鬆了、衣料也起毛球，而男友仍堅持「沒破就繼續穿」，讓她相當傻眼，直說「我整個快吐血」。

該名女網友在Dcard上發文表示，「一直以來都覺得男友的私處味道有點重」，她之後委婉地與男友討論，才得知男友平時穿的內褲已經長達8年未換，而男友還堅持「沒破就可以繼續穿」，讓她相當傻眼，計畫趁著過年送男友新內褲，但又擔心對方不滿她過度干涉，讓她很傷腦筋。

1名女網友因為長期無法忍受男友下體有異味，鼓起勇氣與對方討論後，赫然得知原因疑似是男友竟已長達8年未換過內褲。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她希望男友換內褲一方面也是為了對方健康著想；她也曝光男友的「陳年內褲照」，只見看似灰灰舊舊的藍色內褲已經明顯褪色，褲領鬆了還有一堆毛球，她笑說「聽說本來是藏藍色，現在褪成灰藍了」，事後發文詢問網友們的意見，也順便問是否有推薦的內褲。

其他網友則留言說，「有洗的話應該味道不會重吧，還是…」、「雖然知道內褲其實要常換，但我自己和身邊的人好像幾乎都穿很久」、「看網路上有沒有變態要買，拿原味內褲（八年精華）賣他」、「快去買幾件給他」、「內褲平均3個月就要換過了欸」、「所以內褲有臭嗎，還是來源是他本身」、「哈哈笑死，他是打算把內褲留著當傳家之寶是不是」。