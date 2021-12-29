文化路郵局招租案解約提案，另有多位立委連署提案通過決議郵局出租解約。（王美惠服務處提供）

立法院交通委員會今天審查中華郵政公司明年度營業預算，嘉義市立法委員王美惠質疑嘉義市文化路郵局，近期招標出租，卻以遭遠低於市價的6至7倍賤租，過程可疑、不合理，要求徹查，並提案中止出租，獲得數位立委連署，最後交通委員會通過決議解除契約，並停止出租。

王美惠指出，文化路郵局是嘉義重要的歷史建築，政府才規畫4500萬元整修，還在施工中，中華郵政公司就將文化路郵局以不合理的價錢、流程迅速出租，實在無法接受，所以特別提案，要求中止租約，停止這樣的賤租行為。

王美惠表示，同條街的店面租金1坪店兩三千塊，文化路郵局（原901支局）每坪租金不到460元，還要出租15年，卻只公告9天，雖然郵局解釋承租方將須花費大筆經費裝修，但郵局又怎麼能在出租前得知誰將承租、如何整修？這些不合理的疑點。

王美惠表示，提案之後中華郵政也未曾再來說明，而中華郵政從2017年起編列8年超過150億元進行「購置郵政局所計畫」，在全台各地購置郵務所用地，在嘉義卻自斷手腳，把既有資產出租，「一手買地、一手租房」，讓人懷疑郵局是真的有需要，還是只是在囤房、炒房？

針對文化路郵局招租案解約提案，另有民進黨立委陳明文、劉櫂豪、陳歐珀、陳素月、林俊憲連署，認為中華郵政耗資甚鉅進行外牆修復，卻不思繼續營業服務民眾，決議解除契約並停止出租，由交通委員會協議後通過。