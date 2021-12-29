美國今天再度呼籲，對緬甸軍政府實施武器禁運，因為緬甸東部克耶邦普盧索鎮平安夜發生屠殺，出現了至少30具焦屍。「拯救兒童基金會」證實，兩名員工不幸遇害。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「無辜百姓與人道工作者淪為下手對象令人無法接受，軍方對緬甸人民犯下的普遍暴行凸顯出，對軍方某些人究責已刻不容緩。」布林肯提及緬甸時，使用的是舊稱Burma而非目前通用的Myanmar。

他發表聲明說：「為了達成這個目標並防止緬甸再度發生暴行，國際社會必須採取更多措施，包括對緬甸軍方停止出售武器及軍民通用科技。」

反軍方的民兵表示，他們在克耶邦（Kayah）一條公路上發現超過30具焦屍，包括婦幼在內。當地力挺民主的叛軍持續與政府軍交戰。

拯救兒童基金會（Save the Children）則證實，事發時正巧在現場的兩名員工不幸遇害。

當地人權監督團體指出，自今年2月爆發推翻民選政府的政變以來，緬甸局勢動盪至今，超過1300人因安全部隊鎮壓而喪命。

美國已對發動政變的緬甸軍頭施加一連串制裁，並一如其他西方國家，早已限制武器落入緬甸軍方手中。在政變前的民主過渡期間，緬甸軍方因殘忍對付洛興雅族（Rohingya），而被控犯下違反人道罪。

聯合國大會6月間表決通過，防止武器流入緬甸，不過這項決議僅具象徵性，因權力較大的聯合國安理會（Security Council）並未予以表決。

在安理會享有否決權的中國及俄羅斯以及鄰國印度，都是緬甸主要的軍火供應源。