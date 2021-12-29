中市打造「水水耶誕樹」，巨大七彩水瀑驚艷吸睛。（陳淑芬攝）

中市打造「水水耶誕樹」，巨大七彩水瀑驚艷吸睛。（陳淑芬攝）

中市今年打造全台首創20公尺高的「水水耶誕樹」，巨大七彩水瀑驚艷吸睛，每晚吸引朝聖人潮。負責設計施工的業者李昇達表示，耶誕樹取柳川水源「水循環」，以變頻馬達、DMX模式來控制水量及燈光，180個高空水噴頭可隨著音樂變化流速、彩燈，打造祈福創意耶誕樹。他並建議，最佳拍攝點在中山路與民族路間。

台中市綠柳川耶誕活動今年推出「2021台中好甜！甜在其中」主題，自12月24日登場展示到2011年1月9日，設置在柳川的「垂涎60尺」水水耶誕樹最吸睛。新聞局表示，在疫情之後各界都希望能拚經濟，水源在東方代表財運源源不絕，「垂涎60尺」的「水水耶誕樹」以流動巨大水光雕裝置祈福，並為2022年帶來新希望。

負責設計施工業者李昇達指出，中市去年耶誕嘉年華主打「陸地水舞」，今年則將「水舞」意象提昇到高空，推出高達20公尺高的「水水耶誕樹」。他表示，柳川水量並不大，必須透過7個馬達將水抽上高空行架，不鏽鋼行架規劃有5圈燈光管線、180個水噴頭，並透過「高揚沈 」馬達控制水量及DMX模式控制燈光，送水量及燈光可隨著音樂節奏做調整舞動。

「水水耶誕樹」行架組搭就長達20天，李昇達表示，事先已透過模型進行多次模擬搭建，為達到「水循環」的環保規劃，行架下方設計大型儲水槽，才能循環抽用，並設計濾網攔截雜物，以維持水質；至於在風大時，透過加快水速就可減少水幕被吹散，維持耶誕樹「水水」的形貌。

展示期間夜幕低垂，「水水耶誕樹」燈區附近即湧進賞燈、攝影人潮，李昇達建議民眾，最佳拍攝點是在中山路與民族路間禮物盒花燈附近，巨大的「水水耶誕樹」本身吸睛燦爛奪目，再搭配投射七彩光束，周邊也規劃粉色系的燈海，在夜間可呈現浪漫的拍攝效果。