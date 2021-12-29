高雄市整建壽山動物園，國營企業捐款逾2億元資助引發爭議，高雄市府今反擊指出，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有，新北市新聞局晚間也發聲明駁斥，高雄市政府發聲明前，先做足功課，切勿混淆事實。

高市府今指出，各縣市對於電協金的使用方式不同，縣市政府或鄉鎮市公所也會申請做重大建設之用，如新北申請作野柳漁港製冰冷凍改善計畫，或是於瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動），而台中近3年申請的建設經費超過4000萬元。

新北市新聞局表示，國營事業每年對地方有例行性的睦鄰回饋經費，例如核電廠、航空噪音等，並沒有對新北市政府辦理的重大建設個案給予專案補助經費。報載高雄市政府聲明中所指的野柳漁港以及十三層點燈活動案，前者所屬單位為萬里漁會，後者所屬單位為台電，皆非新北市政府辦理，希望高雄市勿混淆事實。