台中市第二選區立委補選，倒數計時。國民黨候選人顏寬恒對戰民進黨候選人林靜儀雙方攻防，激烈。截至12月29日，未來事件交易所預測市場價格，顏寬恒以$58領先林靜儀的$43，市場看好顏寬恒會當選。

未來事件交易所「第十屆立法委員(台中市第二選區)缺額補選，當選人預測」，截至12月29日的封關預測市場價格，顏寬恒以$58領先林靜儀的$43，預測市場看好擅長在地組織戰的顏寬恒勝選。

補選倒數，中市選委會29日指出，經戶政事務所統計本次補選確定選舉人數，分別為沙鹿區7萬3747人、龍井區6萬2196人、大肚區4萬5394人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人合計29萬5985人，比第二選區立委投票人數29萬4976人，選舉人數增加1009人。

針對兩人的選情，也是台中人的資深媒體人黃暐瀚分析指出，顏寬恒的在地，就是他的勝利方程式。民進黨幫林靜儀的空軍力道和資源、錢，相信不少，但當空軍對上陸軍，從台中第二選區的罷免案來看，陸軍會比較有用，而顏家在地方長期以來也是有它的勢力。