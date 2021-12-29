東港33歲劉姓慣竊28日晚間潛入民宅偷五倍券，但當下因聲音太大被屋主發現，嚇得連夾腳拖都來不及穿，只能落荒而逃，而該夾腳拖也成了破案關鍵。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

東港33歲劉姓慣竊28日晚間潛入民宅偷五倍券，但當下因聲音太大被屋主發現，嚇得連夾腳拖都來不及穿，只能落荒而逃，而該夾腳拖也成了破案關鍵。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東33歲劉姓男子之前常在東港地區隨機撬機車置物箱行竊，不料遭逮後死性不改，28日晚間竟潛入民宅偷五倍券，但當下因聲音太大被屋主發現，嚇得連夾腳拖都來不及穿，只能落荒而逃，而該夾腳拖也成了破案關鍵，警方藉此循線逮獲劉嫌，訊後依竊盜罪嫌移送法辦，屏東地院裁定羈押。

東港警分局指出，28日01時許，接獲民眾報案稱住家深夜遭小偷，員警獲報發現報案人損失五倍券8000元、存摺1本及新台幣硬幣數十個，經查，竊嫌深夜從住家後側紗窗爬入行竊，被害人發覺有異聲下樓查看，而竊嫌在驚慌逃逸之際，遺留1雙黑色夾腳拖，眼尖警認出夾腳拖與之前轄內隨機撬機車置物箱的慣竊所穿的鞋子極為相似，經調閱監視影像，確認慣竊劉男涉有重嫌。

隨後，警方火速至劉嫌住處查訪，劉嫌母親帶警至劉嫌房間，劉嫌開門後見警一臉驚訝，而員警於房間內當場查獲2組安非他命吸食器，對此，劉嫌主動坦承竊盜犯行並交付所竊的五倍卷8000元，經帶返所偵詢後依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲請預防性羈押，而案經檢方聲押後，法官裁定收押。

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