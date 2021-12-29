根據TrendForce表示，Mini LED產品挾帶高對比及高亮度等優點來勢洶洶，由於價高且產品剛起步，故市場規模相對較有限，預估2021年搭載Mini LED背光液晶監視器出貨量為5.1萬台。

幾家液晶監視器（Monitor）品牌廠商在高階產品推出Mini LED背光的液晶監視器（Mini LED晶片的尺寸定義為介於75~500μm），2021年Mini LED 背光液晶監視器價格約落在2300~5000美元之間，以31.5吋Mini LED背光機種為例，售價約為傳統同尺寸LED背光規格的4~8倍，屬於金字塔頂端的產品。

以今年搭載Mini LED背光的液晶監視器品牌市占率來看，三星（Samsung）位居第一名，其Mini LED液晶監視器目標客群為電競玩家，講求高性價比，市占率達58％。戴爾（Dell）則以專業創作者為其主要客群，故產品以高規格為主要訴求，以市占率29％拿下第二名。第三名為同樣以專攻電競玩家為主的華碩（ASUS），市占率約12％。